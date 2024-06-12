На думку генерального секретаря Альянсу, це має сприяти дотриманню союзниками виконання обіцянок.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг прагне, аби добровільні внески індивідуальних країн-членів Альянсу для підтримки України стали зобов'язанням на рівні НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на пресконференції в Брюсселі перед дводенною зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу.

Генеральний секретар Альянсу висловлює сподівання, що міністри НАТО узгодять план безпекової допомоги і навчання для України.

Столтенберг відзначив, що в НАТО є широка домовленість про забезпечення провідної ролі Альянсу у координації безпекової допомоги і проведенні навчань для України. Він висловлює сподівання, що до липневого саміту НАТО у Вашингтоні буде узгоджено фінансове зобов'язання перед Україною.

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За його словами, буде посилено роль НАТО у наданні допомоги Україні шляхом поєднання спільних зусиль країн-членів із використанням структур та спільного фінансування НАТО.

"Це один із прикладів того, як ми, використовуючи НАТО, можемо мати більш міцну та передбачувану структуру, особливо у поєднанні із зобов'язанням витрачати не менше 40 млрд євро на рік. Це забезпечить те, що ми матимемо більш довгострокову і передбачувану підтримку для України", - сказав Столтенберг.

Він сказав, що в Альянсі вітають добровільні внески для підтримки України.

"Чим довше триває ця війна, тим важливіше, що у нас буде більше передбачуваності, підзвітності і справедливого розподілу тягаря", - додав генеральний секретар Альянсу.

У цьому зв'язку, він сказав, що раніше союзники робили оголошення, які не виконувалися.

"Якщо у нас буде роль НАТО у забезпеченні більшої прозорості та підзвітності, ми можемо припустити, що, насправді, більше союзників будуть дотримуватися (обіцяного - УНІАН)", - сказав Столтенберг.

У цьому зв'язку, він нагадав, що США раніше витратили шість місяців на узгодження додаткової допомоги для України, а обіцянки деяких європейських союзників не були виконані.

"І якщо ми перетворимо це не на добровільні внески, а на зобов'язання НАТО, то звісно - це стане більш надійним і більш життєздатним, і з усіх цих причин я вірю, що це допоможе отримати Україні потрібну передбачуваність", - наголосив Столтенберг.

При цьому, він підкреслює, що мета усього цього полягає у тому, аби зробити можливим припинення війни.

"Зараз президент Путін вірить, що він може перечекати нас, і з цієї причини війна продовжується. Коли ми здатні донести дуже чітко і сильно, що ми готуємося на довгострокову перспективу, на багато років, тоді, імовірно, що він зрозуміє, що він не виграє на полі бою, а повинен буде сісти за стіл та погодитись на довгостроковий мир", - сказав Столтенберг.

Співпраця України з НАТО

У липні на саміті НАТО у Вашингтоні країни-члени мають узгодити сильніше формулювання про майбутнє членство України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс повинен і далі підтримувати Україну. Він висловив сподівання, що країни-члени оборонного блоку ухвалять необхідне рішення про подальше стримування та оборону.

"НАТО задіяне в координації тренувань і допомоги Україні, а також візьмуть на себе довгострокові фінансові зобов'язання", - заявив Столтенберг.

При цьому він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення Росії НАТО надає Україні фінансову підтримку.

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