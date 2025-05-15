Росіяни знову виставили себе посміховиськом.

Делегацію в Туреччині очолює не російське Міністерство закордонних справ, бо їхня роль полягає в тому, щоб "гавкати з Москви".

Так речник МЗС України Георгій Тихий відповів на особисті випади офіційної представниці російського міністерства Марії Захарової на адресу президента Володмира Зеленського. Він наголосив, що російське зовнішньополітичне відомство не вперше стає посміховиськом:

"Замість того, щоб Путін приїхав на зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Туреччину і провів серйозну розмову про припинення війни та відновлення миру, ми чуємо з Росії лише особисті образи українського президента".

Переговори у Стамбулі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент України прибув до Анкари. На переговори, які ініціював кремлівський правитель Путін, щоб не погоджуватися на перемир'я, прибула українська делегація найвищого рівня.

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Володимир Зеленський заявляв, що чекатиме на Путіна особисто, однак той відправив замість себе делегацію, в яку увійшли заступник глави МЗС, заступник міністра оборони та начальник Головного управління Генштабу.

Після прибуття український президент сказав, що склад російської делегації схожий на "бутафорський". Росії дуже не сподобалися його слова.

Речниця російського МЗС Захарова видала низку образ на адресу президента, заявивши, що Зеленський нібито не має права так говорити про професіоналів своєї справи.

А міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав Зеленського "жалюгідною людиною", бо, мовляв, той вимагав присутності Путіна на переговорах у Стамбулі.

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