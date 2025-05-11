У російському МЗС наполягають, що спочатку мають бути переговори, а ідею перемир‘я відкинули.

У російському МЗС заявили, що Російська Федерація спочатку вимагає перемовин з Україною про першопричини війни, а лише тоді будуть говорити про перемир’я.

Відповідну заяву речниці відомства Марії Захарової публікують російські ЗМІ. Вона прокоментувала відповідь президента України Володимира Зеленського на ідею російського диктатора Володимира Путіна, який захотів прямих переговорів з Україною у Стамбулі 15 травня.

"На Банковій погано прочитали стенограму заяви Путіна, судячи з реакції Києва на пропозицію про переговори", - сказала Захарова.

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Вона підкреслила, що "Путін чітко сказав: спочатку переговори про першопричини, тоді розмова про перемир‘я".

Україна і Росія обмінялися пропозиціями щодо миру

Як повідомляв раніше УНІАН, президент України Володимир Зеленський після засідання "коаліції охочих" у Києві 10 травня заявив, що Україна із союзниками вимагає від РФ 30-денного припинення вогню з 12 травня. За його словами, припинення вогню має бути безумовне, тобто без жодних умов, а "спроба висунути будь-які умови є свідченням наміру затягнути війну і зірвати дипломатію". Зеленський підкреслив, що припинення вогню має бути всеосяжним - у повітрі, на морі та на суші.

Вночі 11 травня Путін виступив із заявами щодо війни проти України. Про пропозицію щодо припинення вогню на 30 днів він не згадав, проте звинуватив Україну у численних порушеннях "перемирʼя". Також він запропонував відновити прямі перемовини з Україною 15 травня у Туреччині без попередніх умов. "Ті, хто справді хоче миру, не можуть цього не підтримати", – зманіпулював диктатор.

Зеленський відповів йому, наголосивши, що саме припинення вогню має бути першим кроком до початку перемовин між Росією і Україною. Він висловив сподівання, що Росія підтвердить припинення вогню – "повне, тривале й надійне", – починаючи від 12 травня, і запевнив, що тоді Україна готова зустрічатись.

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