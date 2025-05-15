Українська делегація вирішить, що робитиме далі, після зустрічі президентів України і Туреччини.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Анкари. Він зазначив, що наразі йому офіційно невідомий рівень російської делегації, водночас додавши, що він схожий на "бутафорський".

Глава держави повідомив, що від України до Туреччини прилетіла делегація найвищого рівня. До її складу увійшли високопосадовці Офісу президента, Міністерства закордонних справ і представники всіх розвідок України:

"Для того, щоб ухвалювати будь-які рішення, які можуть привести до очікуваного справедливого миру".

За словами Зеленського, українська делегація почне із зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом і всією широкою турецькою делегацією.

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"Ми в контакті з американською стороною. Вони, думаю, також будуть у Туреччині на високому рівні. Подивимося. Але рівень росіян поки що мені офіційно невідомий. Однак, з того, що ми бачимо, це більше схоже на бутафорський рівень. Ми подумаємо, що будемо робити і які будуть наші кроки, після розмови з президентом Ердоганом. Я думаю, у нас буде кілька годин для важливої розмови, дуже важливих рішень", - наголосив Зеленський.

Як додав президент, треба розуміти, який рівень у російської делегації і який у неї мандат.

"Чи здатні вони хоч щось самі ухвалювати? Тому що нам усім відомо, хто в Росії ухвалює рішення", - наголосив Зеленський.

Переговори 15 травня: актуальні новини

Як повідомляв УНІАН, 13 травня Зеленський повідомив, що 15 травня в Анкарі разом з Ердоганом чекатиме на прибуття Путіна з метою прямих переговорів. Він висловлював переконання, що домовлятися про припинення вогню повинен виключно з Путіним.

Хоча, на його думку, глава Кремля боїться прямих перемовин з ним. Зеленський вважає, що Путін не прагне закінчення війни, не хоче припинення вогню і не хоче будь-яких перемовин.

Напередодні, 14 травня Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів з Україною в Туреччині. Делегацію очолив помічник президента РФ Володимир Мединський.

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