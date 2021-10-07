Корнієнко зауважує, що у разі обрання першим віце-спікером парламенту зможе залишатися головою партії.

В середині листопада планується з’їзд партії "Слуга народу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив голова партії, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко.

"Ми плануємо з’їзд партії… десь на середину листопада. Тому що у нас зараз у зв’язку з можливими моїми кадровими пригодами далі виникає необхідність трохи в партії всередині перелаштувати роботу, щоб більше я міг делегувати свої завдання, відповідальності колегам", - повідомив депутат.

Він додав, що для цього потрібно зібрати з’їзд, внести зміни до Статуту партії та до складу її керівних органів.

Читайте такожАрахамія розповів про долю "слуг", які не підтримали відставку РазумковаНа уточнення УНІАН, чи залишатиметься він головою партії у випадку обрання його першим віце-спікером парламенту, Корнієнко сказав: "Так, буду залишатися головою партії".

Відставка Разумкова

Сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "Партія "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа - "За життя".

На брифінгу після голосування Разумков, з огляду на результати, висловив думку, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Автор: Таня Поляковська