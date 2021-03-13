Автомобіль депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького евакуювали через неправильне паркування.
Про це пише Київ оперативний.
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Сьогодні в районі Паркової проходить з’їзд «Слуги народу», тож, вочевидь, депутат прибув туди на зустріч з однопартійцями.
«На Парковій дорозі за порушення правил паркування сьогодні було евакуйовано автомобіль Nissan. Нічого б такого, тільки на цьому авто приїхав відомий блогер, який є ще й нардепом - Олександр Куницький. Схоже, що наступний законопроект Олександра буде за відміну евакуацій», – йдеться у повідомленні.
Як пише Telegram-канал Политика страны, депутати масово паркувалися у заборонених місцях біля «Паркового».
З’їзд «Слуги народу»
Депутати провладної фракції зібралися об 11:00 у КВЦ «Парковий». У зв’язку з приїздом президента територію виставкового центру посилили поліцією й співробітниками управління державної охорони, а народних обранців змусили проходити за перепустками через металошукач.
Раніше заступниця глави «Слуги народу» Євгенія Кравчук пояснила, що з-поміж питань у порядку денному учасники з’їзду розглянуть новий партійний статут, розширять цілі політичної сили, її методи на всі рівні державного управління.
Президент Володимир Зеленський уже виступив з окремою промовою, заявивши про новий період діяльності партії.
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