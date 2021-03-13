Депутати провладної фракції зібралися об 11:00 у КВЦ «Парковий».

Автомобіль депутата від «Слуги народу» Олександра Куницького евакуювали через неправильне паркування.

Про це пише Київ оперативний.

Читайте такожЗеленський заявив, що "Слугу народу" поступово очищують від "засланих казачків" (відео)

Сьогодні в районі Паркової проходить з’їзд «Слуги народу», тож, вочевидь, депутат прибув туди на зустріч з однопартійцями.

«На Парковій дорозі за порушення правил паркування сьогодні було евакуйовано автомобіль Nissan. Нічого б такого, тільки на цьому авто приїхав відомий блогер, який є ще й нардепом - Олександр Куницький. Схоже, що наступний законопроект Олександра буде за відміну евакуацій», – йдеться у повідомленні.

Як пише Telegram-канал Политика страны, депутати масово паркувалися у заборонених місцях біля «Паркового».

З’їзд «Слуги народу»

Депутати провладної фракції зібралися об 11:00 у КВЦ «Парковий». У зв’язку з приїздом президента територію виставкового центру посилили поліцією й співробітниками управління державної охорони, а народних обранців змусили проходити за перепустками через металошукач.

Раніше заступниця глави «Слуги народу» Євгенія Кравчук пояснила, що з-поміж питань у порядку денному учасники з’їзду розглянуть новий партійний статут, розширять цілі політичної сили, її методи на всі рівні державного управління.

Президент Володимир Зеленський уже виступив з окремою промовою, заявивши про новий період діяльності партії.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН