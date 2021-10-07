Екс-спікер парламенту Дмитро Разумков пожартував, що ця "коаліція" називатиметься "СНБ".

Відкликаний з посади голови Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що між "Слугою народу" і "Батьківщиною" виникла "нова коаліція".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Разумков сказав під час брифінгу, коментуючи підтримку депутатами з фракції "Батьківщина" рішення про його відставку.

На запитання журналістів, що, на його думку, "пообіцяли" "Батьківщині" за голосування за його відкликання з посади, Разумков сказав:

"Я думаю, що це просто нова коаліція виникла у стінах Верховної Ради - між "Батьківщиною" і "Слугою народу".

Депутат пожартував, що ця "коаліція" називатиметься "СНБ".

Читайте такожРазумков заговорив про гроші в конвертах і своє ув'язненняЯк повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 жовтня, 284 народних депутати підтримали рішення про відставку Разумкова з посади голови Верховної Ради.

З фракції "Слуга народу" за таке рішення проголосували 215 депутатів, з групи "Довіра" - 18, з групи "За майбутнє" - 19, з фракції "Батьківщина" - 20, з фракції "Голос" - 6 та 6 позафракційних.

Не голосували в повному складі фракції "Європейська солідарність" та "Опозиційна платформа -"За життя".

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Автор: Таня Поляковська