Кулеба вважає, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе тільки переваги всій Європі.

Зараз в Європі звучать аргументи про неминучі проблеми, які виникнуть, якщо Україна отримає статус кандидата в ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Нам пояснювали, що не можна ж дати безвіз українцям і не дати його одночасно росіянам. Дали, нічого. Зона вільної торгівлі повинна була створити загрози європейським виробникам. Цього не вийшло. Безвіз повинен нібито спричинити потік біженців і злочинців з України. Нічого подібного не сталося", - зазначив Кулеба.

Він зазначив, що зараз в Європі звучать ті ж аргументи про неминучі проблеми, які виникнуть, якщо Україна отримає статус кандидата в ЄС.

"Ще місяць тому було складно уявити, що ми прийдемо в точку цієї дискусії на поріг історичного рішення. Всі, хто давно займається євроінтеграцією України, розуміють, що це квантовий стрибок", – заявив глава МЗС.

Кулеба зазначив, що зараз ми всі знаходимося в новій реальності.

"Нова реальність прискорила все і нині ми біжимо вгору по прямовисній стіні. Тепер ніхто з нас не дивиться вниз. Всі дивляться вгору... Більшість в ЄС розуміють, що статус кандидата на членство в ЄС для України принесе тільки переваги всій Європі. Це win-win для всіх. Потрібно перестрибнути чергові стереотипи та страхи", – зазначив Кулеба.

Кандидатство в ЄС:

28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Євросоюзі.

Київ заповнив і передав Єврокомісії опитувальник, що було необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС. Перша частина опитувальника містить політичні та економічні критерії, за якими оцінюватиметься готовність України отримати статус кандидата на членство. Друга - охоплює оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Офіційний Київ сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Рішення Євроради про надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

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