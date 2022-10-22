Ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.
Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
"Ударами по критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях", - написав він.
Подоляк наголосив, що єдиний спосіб зупинити цю гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї.
Масований ракетний удар Росії по Україні 22 жовтня
Сьогодні вранці, 22 жовтня, російські загарбники масовано вдарили ракетами по території України.
В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.
Загалом з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.
Станом на кінець вересня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.