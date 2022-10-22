Подоляк наголосив, що єдиний спосіб зупинити цю гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї.

Ударами по українській критичній інфраструктурі Росія хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи.

Про це написав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Ударами по критичній інфраструктурі Кремль хоче спровокувати нові хвилі біженців до Європи. Чи вдасться Путіну реалізувати свій план сьогодні, залежить лише від лідерів у європейських столицях", - написав він.

Подоляк наголосив, що єдиний спосіб зупинити цю гуманітарну катастрофу – швидка передача ППО й ракет до неї.

Масований ракетний удар Росії по Україні 22 жовтня

Сьогодні вранці, 22 жовтня, російські загарбники масовано вдарили ракетами по території України.

В "Укренерго" заявили, що окупанти здійснили ще одну ракетну атаку на енергетичні об'єкти магістральних мереж західних регіонів України. Масштаб пошкоджень співставний або може перевищувати наслідки атаки 10-12 жовтня.

Загалом з 10 жовтня внаслідок російських атак в Україні було зруйновано третину електростанцій.

Станом на кінець вересня кількість біженців з України зі статусом тимчасового захисту в Європі досягла майже 4,2 млн.

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