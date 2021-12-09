Американське відомство запровадило санкції не лише проти самого Портнова, а й проти його фонду.

У США запровадили санкції проти Андрія Портнова, який за часів президентства Віктора Януковича був першим заступником глави Адміністрації президента.

Санкції проти Портнова запровадило Міністерство фінансів США, свідчать дані, розмішені на сайті відомства.

Обмежувальні заходи також були запроваджені проти благодійного фонду Портнова під назвою "Благодійна організація "Фонд Андрія Портнова".

Управління з контролю за іноземними активами Державного казначейства США з нагоди Міжнародня дня боротьби з корупцією запроваджує обмежувальні заходи проти 15 фізичних і юридичних осіб, які представляють декілька країн у Центральній Америці, Африці та Європі.

Рішення про запровадження санкцій ухвалене відповідно до виконавчого указу, який втілює положення "закону Магнітського", і спрямоване на осіб, винних у корупційних діях і серйозних порушеннях прав людини.

У зв'язку з цим, до санкційного списку потрапив і Портнов та його фонд.

Зазначається, що Портнов налагодив широкі зв'язки в апараті судової системи України та українських правоохоронних органів за допомогою хабарництва.

Читайте такожСША підготували "до біса жорсткі" санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну – CNN"Добре відомий як судовий посередник-налагоджувач, Портнов переконливо був обвинувачений у використанні свого впливу для отримання доступу і ухвалення рішень у судах України і підриву реформістських зусиль. Станом на 2019-й рік Портнов зробив кроки для контролю над українською судовою системою, впливу на відповідне законодавство, намагався залучити лояльних чиновників на високі судові посади та купував судові рішення. У середині 2019 року Портнов увійшов у змову з високопоставленим українським урядовим посадовцем, аби сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і для впливу на Конституційний суд України", – наголошується у повідомленні.

Також сказано, що Портнов причетний до спроби вплинути на генерального прокурора України.

Портнов вже прокоментував санкції, які проти нього запровадив Мінфін США, повідомляє Telegram-канал "Страна".

"Рішення про санкції я вважаю таким, що суперечить тим принципам, які декларують самі США. Немає ні пояснення причин, ні можливості мені захистити й відстояти свою позицію в змагальному процесі...", – сказав екс-чиновник.

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 9 грудня анонсувала американські санкції проти низки корумпованих осіб, серед яких, як вона натякнула, імовірно, будуть й громадяни України.

Нагадаємо, Віктор Янукович втратив владу внаслідок Революції гідності – втік з України до Росії наприкінці лютого 2014 року. Також українську державу залишила низку тодішніх чиновників, зокрема Андрій Портнов.

Раніше проти Портнова запроваджував санкції Європейський Союз.

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Автори: Віталій Саєнко, Екатерина Присяжнюк