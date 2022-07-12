Сам Портнов запевняє, що мав на це право.

Колишній перший заступник голови Адміністрації Президента часів Віктора Януковича Андрій Портнов, попри призовний вік, виїхав з України.

Про це повідомили "Схема".

Так, на початку червня відомий 48-річний Портнов перетнув кордон з Угорщиною через пропускний пункт "Чоп (Тиса)" в Закарпатській області.

У Держприкордонслужбі у відповідь на запит журналістів про те, на якій підставі Портнов зміг це зробити, заявили, що "зміст запиту стосується надання персональних даних".

Сам Портнов підтвердив у коментарі "Страна", що виїхав з України. Він запевняє, що мав на це право, оскільки є батьком дітей 2012, 2014, 2019 та 2022 років народження, про що надав прикордонному органу відповідні свідоцтва про народження.

У мережі є інформація про двох дітей Портнова - сина Ігоря (1993 року народження) і дочку Лілію (1994 року народження) - народжених у шлюбі з суддею Інною Білоконною, який тривав до 1996 року.

Нагадаємо, відразу після Євромайдану, в 20-х числах лютого 2014 року він виїхав з України. Жив у Росії, потім переїхав до Відня (Австрія), займався адвокатською діяльністю. 19 травня 2019 року повернувся в Україну.

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