Заступник голови ВР вірить, що голоси за це в парламенті є.

Історична угода про надра зі Сполученими Штатами Америки може бути ратифікована вже наступного тижня. Про це в ефірі телемарафону сказав перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко, .

На запитання, чи може ратифікація угоди відбутися вже 8 травня, він зауважив, що не можна оголошувати точний час та дату засідань парламенту.

"Але, дійсно, наступного тижня - висока ймовірність, що питання ратифікації цієї беззаперечно історичної угоди буде поставлено в залі Верховної Ради. І я вірю в те, що воно збере необхідну кількість, - 226 голосів", - сказав депутат.

Відео дня

Корнієнко зауважив, що ця угода стосується "нашого спільного зі Сполученими Штатами майбутнього". "Ми будемо країною, яка буде на довгий час в центрі уваги, в центрі підтримки, в центрі інвестицій найпотужнішої економіки світу, найпотужнішої у військовому плані країни світу", - підкреслив він.

Парламентар також нагадав, що після ратифікації угоди ще може знадобитися внесення змін до законодавства, але не до Конституції України.

Угода про надра зі США

Як писав УНІАН, 30 квітня уряд України в особі міністерки економіки Юлії Свириденко та уряд США в особі міністра фінансів Скотта Бессента підписали міждержавну угоду про спільні інвестиції у відбудову України після війни.

При цьому нардеп Ярослав Железняк зауважував, що угода не містить жодних обмежень у часі, тобто є довічною. Це вже не кажучи про те, що вона не передбачає жодних конкретних гарантій безпеки для України.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявляв, що депутатів, які не проголосують за ратифікацію ресурсної угоди зі США, варто позбавити американських віз. Він зауважив, що в підписаній урядом версії угоди відсутні пункти, які б суперечили Конституції, а умови загалом є вигідними для обох держав.

Вас також можуть зацікавити новини: