Раніше деякі депутати розкритикували угоду, як досить сумнівну.

Депутатів, які не проголосують за ратифікацію ресурсної угоди зі США, варто позбавити американських віз. Таку ідею озвучив президент України Володимир Зеленський під час спілкування зі ЗМІ, повідомляє "Суспільне".

Він зауважив, що в підписаній урядом версії угоди відсутні пункти, які б суперечили Конституції, а умови загалом є вигідними для обох держав. Саме тому, на думку президента, Верховна Рада має ратифікувати угоду.

Разом з тим Зеленський визнав, що частина депутатського корпусу налаштована не голосувати за остаточне затвердження угоди з Америкою.

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"Я вважаю, що США треба просто скасувати їм візи. Вони приїжджають в США щомісяця. Розказують, як тут погано в Україні, як закінчити війну дуже швидко, які частини України важливі, які — не дуже важливі. Після того, як вони проходять коридорами конгресменів або сенаторів, вони кажуть, що вони зі США друзі, браття навіки, а потім вони повертаються в Україну і не голосують за те, що принципово для Америки", — сказав Зеленський.

Ресурсна угода зі США: що треба знати

Як писав УНІАН, у середу уряд України в особі міністерки економіки Юлії Свириденко та уряд США в особі міністра фінансів Скотта Бессента підписали міждержавну угоду про спільні інвестиції у відбудову України після війни.

Угода передбачає створення спільного фонду, який буде наповнюватися за принципом 50/50. Україна вносить свою частку за рахунок прибутків від нових ліцензій на видобуток корисних копалин. США можуть вносити свою частку шляхом поставки Україні військової допомоги, або якимось іншим способом, який чітко в угоді не прописаний.

При цьому США мають пріоритетне право купувати викопні українські ресурси та накладати вето на продаж їх недружнім третім країнам.

Нардеп Ярослав Железняк також звертав увагу, що угода не містить жодних обмежень у часі, тобто є довічною. Це вже не кажучи про те, що вона не передбачає жодних конкретних гарантій безпеки для України.

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