У Раді зареєстрували новий законопроект, яким передбачено замінити чинну норму на три альтернативні варіанти.

В парламенті України пропонують замість позбавлення волі карати людей, які ухиляються від мобілізації на військову службу, штрафами та обмеженням волі.

Народний депутат України Анатолій Бурміч, який пройшов до Верховної Ради за списком нині забороненої партії за діяльність проти інтересів України "ОПЗЖ", зареєстрував законопроект "Про внесення змін до статті 336 Кримінального кодексу України щодо встановлення не пов’язаних з позбавленням волі видів покарань" (реєстраційний номер 11260).

Він пропонує скасувати нині діючу норму, якою передбачено за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, покарання у вигляді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

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Натомість передбачено замінити це покарання на штраф від 3 тисяч до 5 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто від 51 тисячі до 85 тисяч гривень). Крім того, пропонуються ще громадські роботи (160-240 годин(, виправні роботи (1-2 роки) та обмеження волі (1-2 роки).

Різниця між позбавленням та обмеженням волі

Як відомо, при позбавленні волі засуджений ізолюється від суспільства у тюрмі. Однак у разу обмеження волі, особа відбуває покарання у виправних центрах і може продовжувати вільно спілкуватись зі своїм оточенням, мати телефон та носити звичний одяг. Хоча певні права та свободи обмежуються, це все ж не призводить до такої ізоляції як у випадку з колонією. Крім того, засуджений самостійно добирається до місція відбування покарання, отримавши відповідний припис.

Крім того, вказані особи можуть проживами зі своїми сім'ями в особистих будинках або приватних квартирах у межах населеного пункту за місцем дислокації установи. Їм треба буде лише у вказані дні відмічатись у журналі реєстрації. Також особи з обмеженням волі можуть короткостроково виїздити по справах та складати іспити у навчальних закладах.

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію.

Також парламент ухвалив закон з реєстраційним номером 10379, який врегульовує питання матеріальних покарань для військовозобов'язаних чоловіків, які не бажають приходити до ТЦК і виконувати свої обов'язки з несення військової служби.

Після підписання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту №10379 значно зростуть штрафи за ухилення від армії та за невиконання правил мобілізації в особливий період.

Штраф за неявку в ТЦК, за небажання оновлювати свої персональні дані, за ігнорування повістки та інші порушення буде досить відчутним. Він може доходити до кількох десятків тисяч гривень. ТЦК зможуть навіть виписати порушнику протокол заочно й оштрафувати без рішення суду.

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