Зеленський запросив лідерів інших європейських країн долучитися до підписання таких угод.

Україна підписала угоди про співпрацю у галузі безпеки з Європейським Союзом, Литвою і Естонією. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час участі у засіданні Європейської Ради на рівні лідерів ЄС у Брюсселі.

Глава держави подякував за підписання безпекових угод.

"Сьогодні Шарль Мішель, Урсула фон дер Ляєн і я підписали спільні безпекові зобов'язання", – сказав Зеленський.

Також президент України додав, що сьогодні ще підписав безпекову угоду разом з президентом Литви Гітанасом Науседою.

Окрім того, президент України зазначив, що підписав безпекову угоду разом з прем'єр-міністром Естонії Кайєю Каллас.

Разом з тим, Зеленський запросив лідерів інших європейських країн долучитися до підписання таких угод.

Деталі угоди з ЄС

Як відзначає пресслужба президента України, Зеленський, президент Європейської ради Шарль Мішель і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали документ під назвою "Спільні безпекові зобов’язання між Україною та ЄС".

Зокрема, ці домовленості вперше закріплюють багатосторонні довгострокові зобов’язання всіх 27 держав – членів ЄС надавати Україні широку підтримку в усіх ключових сферах: військову, фінансову, гуманітарну та політичну допомогу впродовж десяти років.

Водночас, у документі зафіксовані довгострокові зобов’язання щодо підтримки нашої країни до моменту вступу в ЄС, а також готовність Європейського Союзу й держав-членів підтримувати Україну на шляху до членства.

У документі підтверджується готовність усіх держав-членів посилювати санкції ЄС проти РФ, боротися зі спробами їх обійти, а також співпрацювати в протидії гібридним та кіберзагрозам і забезпеченні вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях.

Ще в угоді йдеться про відкриття Офісу оборонних інновацій ЄС у Києві та співпрацю між нашою державою та Євросоюзом у галузі оборонних індустрій.

"Спільні безпекові зобов’язання з ЄС доповнюють і посилюють уже чинні двосторонні безпекові угоди, укладені з державами-членами, а також закріплюють зобов’язання щодо підтримки нашої країни для тих держав-членів, які наразі ще не приєдналися до Спільної декларації про підтримку України", - повідомляє сайт президента України.

При цьому, уперше в документі, підписаному ЄС із Україною як третьою країною, передбачений відповідний консультаційний механізм у разі можливої майбутньої агресії (протягом 24 годин).

у тексті угоди відзначається, що загальна допомога Україні та її народу з боку Європейського Союзу та його держав-членів наразі становить майже 108 мільярдів євро, включно з 39 мільярдами євро військової підтримки, з яких 6,1 мільярда євро – через Європейський фонд миру (EPF).

"Нещодавно створений Фонд допомоги Україні в межах EPF додає ще 5 мільярдів євро на 2024 рік для забезпечення подальшої військової допомоги та підготовки, і подальші зіставні щорічні збільшення можуть бути передбачені до 2027 року з огляду на потреби України та за умови політичних настанов Ради", - йдеться в угоді.

Крім того, Європейський Союз створив Фінансовий інструмент для України розміром 50 мільярдів євро для надання передбачуваної фінансової підтримки Україні на період 2024–2027 років (7,9 мільярда євро вже виплачено). Європейський Союз також погодився використовувати надзвичайні доходи, отримані від знерухомлених активів Росії, для підтримки України.

Деталі угоди з Естонією

У пресслужбі Офісу президента додали, що документ, підписаний Зеленським та прем’єр-міністеркою Естонії Каллас називається "Угода про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Естонією".

Відповідно до документу, Естонія надасть Україні оборонну допомогу на суму понад 100 млн євро цього року та продовжуватиме різнобічну підтримку впродовж десятирічного терміну дії документа. Естонський уряд виділятиме щонайменше 0,25 % ВВП щороку впродовж 2024-2027 років на військову підтримку нашої країни.

Крім того, у документі закріплені окремі компоненти довгострокової військової допомоги Україні, зокрема щодо типів озброєння, які надає Естонія, а саме: артилерія (гаубиці 122-мм та 155-мм калібру), протитанкові ракетні комплекси, ракети й міни, гвинтівки Carl Gustaf, гранатомети, безпілотні системи та засоби РЕБ.

"Україна та Естонія започаткують регулярний Стратегічний діалог для обговорення питань безпеки й оборони обох країн. В угоді також закріплені питання співпраці щодо постачання озброєнь і військової техніки, тренувань, діяльності IT-коаліції та інших коаліцій спроможностей, а також поглибленої співпраці у сфері оборонно-промислового комплексу", - йдеться у повідомленні.

Також, окремі блоки угоди стосуються посилення санкцій проти РФ, відшкодування збитків, притягнення агресора до відповідальності, допомоги нашій державі у відновленні й відбудові, протидії гібридним загрозам, співпраці у сферах кібер- та інформаційної безпеки, а також захисту критичної інфраструктури.

У документі чітко підтверджена підтримка з боку Естонії майбутнього членства України в ЄС і НАТО.

Деталі угоди з Литвою

Як повідомляє пресслужба президента України, документ, підписаний Зеленським і Науседою, називається "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Литовською Республікою." Зокрема, Литва прагнутиме щорічно надавати Україні підтримку у сфері безпеки та оборони в розмірі 0,25% ВВП: "Цьогоріч військова допомога нашій державі вже сягнула майже 80 млн євро, з них 35 млн євро спрямовані на чеську ініціативу із закупівлі артилерійських боєприпасів. І ця сума на 2024 рік постійно зростає за рахунок нових пакетів військової допомоги", – йдеться у повідомленні.

Крім того, Литва надаватиме Україні підтримку в галузі безпеки та сучасного військового обладнання в наземній, повітряній, морській, космічній та кіберелектромагнітній сферах. Також потенційно Литва відновить військову тренувальну місію на території нашої держави. Окремі положення Угоди фіксують спільну протидію гібридним загрозам, ядерним ризикам, а також передбачають посилення захисту критичної інфраструктури та співпрацю у сфері розвідки.

До того ж, Литва працюватиме з Україною для визначення джерел фінансування, необхідних для розвитку оборонно-промислового комплексу нашої держави. У документі чітко закріплена підтримка Української формули миру та членства нашої країни в ЄС і НАТО. Окремі блоки стосуються притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти РФ та роботи над створенням компенсаційного механізму.

Безпекові угоди України

Як повідомляв УНІАН, 13 червня президент США Джо Байден та український лідер Володимир Зеленський підписали угоду між США та Україною з безпеки, розраховану на 10 років.

Раніше УНІАН писав, що обіцяна допомога Києву є недостатною, а безпекові угоди не дають реальних гарантій. Українські чиновники з ентузіазмом сприйняли безпекову угоду зі США, підписану напередодні. Однак вона не містить конкретних гарантій.

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