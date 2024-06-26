Зобов'язання щодо витрат мають стати частиною пакета допомоги Києву на саміті НАТО.

Партнери в НАТО розглядають варіанти довгострокового фінансування допомоги Києву. Багато союзників в Альянсі ухиляються від ухвалення конкретних багаторічних зобов'язань щодо витрат на допомогу Україні.

Видання Bloomberg пише, що цього року партнери зможуть надати 40 мільярдів євро допомоги, адже тільки США перевершать цю суму, надавши Україні додатковий пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. Але політичні та юридичні перепони в кількох столицях означають, що урядам, найімовірніше, доведеться переглядати мету щороку, щоб зрозуміти, чи слід збільшити або зменшити зобов'язання залежно від ситуації на фронті.

Деякі союзники побоюються формалізувати обіцянку конкретною цифрою і просто хочуть пообіцяти продовжувати надавати підтримку на колишньому рівні. Водночас інші не хочуть публікувати точні цифри своїх пожертвувань, побоюючись, що це може розкрити інформацію про справжні масштаби їхньої допомоги.

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Багаторічний план було запропоновано наприкінці травня, його мають представити президенту Володимиру Зеленському на саміті лідерів НАТО у Вашингтоні на початку липня. Відмовившись від початкової ідеї про виділення союзниками 100 мільярдів доларів протягом п'яти років, Столтенберг запропонував щорічні зобов'язання в розмірі 40 мільярдів євро.

Хоча багато деталей ще належить узгодити, союзники, можливо, зможуть укласти угоду, якщо 40 мільярдів євро на допомогу Україні будуть зараховані в рахунок наявного зобов'язання НАТО витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Однак це може призвести до скорочення власних оборонних витрат союзників, особливо якщо міністерства фінансів не погодяться підвищити загальний рівень витрат.

Обіцянка надати допомогу Україні стане ключовою частиною ширшого пакета заходів, спрямованих на те, щоб наголосити на довгостроковій підтримці з боку Альянсу і підготувати ґрунт для можливого вступу країни в НАТО.

Війна в Україні - допомога від союзників

Країни "Великої сімки" погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів. Кошти передаватимуть із доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Крім того, США виділяють 1,5 мільярда доларів на допомогу Україні, зокрема, в енергетичному секторі та на гуманітарні потреби.

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