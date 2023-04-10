Президент України та прем'єр Іраку домовилися активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові.

Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці з Іраком.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, сьогодні він та прем'єр-міністр Іраку Мухаммед Шіа ас-Судані провели телефонну розмову.

"Відзначив, що Україна готова до нової сторінки двосторонньої співпраці. Домовилися активізувати всі наявні механізми взаємодії та започаткувати нові", - зазначив Зеленський у Twitter.

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Президент України та прем'єр Іраку також обговорили українську формулу миру.

Формула миру України: довідка

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

Ірак і його дії щодо Росії

У квітні минулого року The Guardian повідомляв про те, що Росія отримує контрабандну зброю з Іраку для війни з Україною.

Ірак закрив своє небо для російського літака авіакомпанії "Росія". Літальний апарат зробив кілька екстра-кіл та пішов на посадку у аеропорту Сочі, хоча летів до Єгипту.

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