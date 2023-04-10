Деякі з них отримали серйозні поранення та мають захворювання.

В понеділок, 10 квітня, Україна повернула додому військовополонених, серед яких оборонці Маріуполя та Гостомеля, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Нам вдалося провести черговий великий обмін полоненими. Повертаємо додому 100 наших людей - це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці. Серед них є оборонці Маріуполя, "Азовсталі", Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. Зробимо все необхідне, щоб кожен з них отримав всю необхідну допомогу", - зазначив він в Telegram.

Єрмак наголосив, що президент поставив завдання - повернути усіх українців.

Відео дня

"Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні. Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома. Очікування - це завжди дуже складний та нервовий процес", - сказав керівник ОП.

На відео з обміну можна побачити захисницю Маріуполя Валерію Карпіленко ("Нава"). Жінка втратила на "Азовсталі" чоловіка – її коханий Андрій "Борода" загинув під час штурму росіян. Це сталося за три дні після їхнього весілля. В травні оборониця Маріуполя потрапила в полон.

Обмін полоненими з РФ - що треба знати

З початку повномасштабного вторгнення Росії і до кінця березня Україні вдалося повернути додому 1993 українця, захоплених росіянами в полон.

Минулого місяця Україна передала РФ усіх важкопоранених полонених окупантів, транспортування яких дозволяв їхній стан, за процедурою репатріації, що передбачає повернення важкопоранених полонених без жодних умов.

Москва ж всупереч міжнародному праву тримає у полоні поранених військових (на початок року в полоні перебувало 800 таких бійців) та цивільних громадян. Крім цього, ворог не погоджується на проведення масштабного обміну за принципом "усіх на всіх" та зриває процес обміну полоненими.

Вас також можуть зацікавити новини: