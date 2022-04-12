РПГ і протитанкові ракети, а також системи залпового вогню бразильського виробництва були відправлені в Росію з Іраку.

Росія отримує боєприпаси та військову техніку з Іраку для військових дій в Україні за допомогою іранських мереж із контрабанди зброї.

Про це пише The Guardian з посиланням на інформацію членів іракських бійців, що підтримуються Іраном, і регіональних розвідувальних служб.

Повідомляється, що РПГ і протитанкові ракети, а також системи залпового вогню бразильського виробництва були відправлені в Росію з Іраку після невдалої кампанії Москви в Україні у березні.

За словами джерела, яке допомагало організувати транспортування, влада Тегерана також подарувала Москві ракетну систему "Бавар 373" іранського виробництва, схожу на російську С-300.

Використання злочинного світу, який займається торгівлею зброєю, сигналізуватиме про різку зміну російської стратегії, оскільки Москва змушена спиратися на Іран, свого військового союзника в Сирії після нових санкцій, викликаних вторгненням в Україну.

РПГ і протитанкові ракети, що перебувають у володінні "Хашд аш-Шаабі", найпотужнішої групи шиїтів, були доставлені в Іран через прикордонний перехід Саламджа 26 березня, де вони були отримані іранськими військовими і доставлені в Росію морем, сказав командир групи, яка контролює переправу.

За словами джерела, 1 квітня "Хашд аль-Шаабі" також розібрала та відправила частинами Ірану дві самохідні реактивні системи залпового вогню Astros II бразильської розробки, відомі в Іраку як ліцензійна версія Sajil-60.

Три вантажні судна, здатні перевозити такі вантажі – два під російським прапором та одне під прапором Ірану, перетнули Каспійське море з іранського порту Бандар-Анзалі до Астрахані.

Як писав УНІАН, в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заявили, що Росіяни налагоджують канал контрабанди підсанкційних товарів, в тому числі військового призначення, через територію Грузії за згодою політичного керівництва країни.

В Грузії переконують, що не допомагають РФ обходити санкції.

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