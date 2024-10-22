Андрій Єрмак розповів, що в процесі закінчення війни в Україні потрібно враховувати різні умови, які необхідні для досягнення чесного миру.

Україна готова до розгляду різних варіантів розв'язання повномасштабної війни в контексті формули миру, однак винятково за умови поваги до територіальної цілісності України та дотримання міжнародного права, заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

У своїй колонці для фінської газети Hufvudstadsbladet він уточнив, що Україна не може ухвалити будь-які зміни, що загрожують її існуванню, праву на самовизначення або людській гідності українського народу, будучи жертвою агресії Росії. За словами Єрмака, Росія має понести відповідальність, зокрема, за екоцид, "щоб не допустити повторення подібних злочинів у майбутньому":

"Але спочатку ми маємо перемогти і створити умови для миру. З цією метою Президент Зеленський представив план перемоги України, і ми глибоко вдячні Фінляндії та іншим союзникам, які підтримують ці зусилля".

Глава ОП зазначив, що Україна вже готова узгодити мирні рамки під час другого саміту миру. За його словами, керівництво України хоче побудувати мир не тільки для України, а й для всієї міжнародної спільноти. Тому він закликає союзників України не зупинятися на досягнутому.

Відео дня

"Хоча формула миру встановлює основні засади миру в Україні, всі держави мають брати активну участь у розробці засад миру. Реалізація цих принципів може і повинна керуватися, коригуватися і доповнюватися консенсусом", - зазначив Єрмак.

Керівник Офісу президента додав, що очолити цей процес мають демократичні країни.

"У наших силах закінчити війну таким чином, щоб визнати силу міжнародного права, якщо ми продовжимо об'єднувати наші зусилля", - підсумував Єрмак.

Інші новини, пов'язані з мирними ініціативами

Раніше УНІАН повідомляв, що Фіцо несподівано натякнув на швидке закінчення війни в Україні. "Я очікую якогось натяку, тому що раптово виникла тема запрошення України до НАТО", - заявив він.

Крім того, Зеленський пояснив, за якої умови підтримає "мирний план" Китаю і Бразилії. За його словами, те, що пропонують різні країни, має бути "реальним".

Вас також можуть зацікавити новини: