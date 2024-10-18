Володимир Зеленський прокоментував мирні ініціативи різних країн світу.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував мирні пропозиції різних країн світу, включно з Китаєм і Бразилією. Глава України заявив, що він продовжує бути відкритим для ініціатив, спрямованих на закінчення війни проти Росії, пише Financial Times.

За словами журналістів, президент України наголошує, що такі пропозиції мають бути "реальними" і вони не повинні прагнути підірвати підтримку України.

"Бразилія, у тебе є план? Чудово. Пропозиція від Китаю, ми не проти... Але, хлопці, будь ласка, не роз'єднуйте нас", - сказав Зеленський.

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Мирна ініціатива Бразилії та Китаю - що відомо

Їхній мирний план складається з шести пунктів, які пропонують, зокрема, "зупинити" військові дії та визнати переговорний процес - єдиним можливим виходом із "конфлікту". Крім того, Китай та Індія, як повідомляється, виступають за захист цивільного населення, обмін військовополоненими, збільшення гуманітарної допомоги та за протидію використанню зброї масового використання (ядерної, хімічної тощо).

Інші заяви Володимира Зеленського

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський назвав "три шляхи вперед" для України після виборів у США. Один із таких шляхів - продовження підтримки України зі страхом "ескалації". Решта два полягають або в поліпшенні ситуації, або в її погіршенні.

Крім того, Зеленський пояснив, чому важливе запрошення до НАТО, і коли закінчиться війна в Україні.

"Ця війна закінчиться, коли Путін опиниться в ізоляції і буде підштовхуватися іншими партнерами до дипломатії", - заявив він.

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