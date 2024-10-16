Він очікує "натяку" на засіданні Європейської ради в Брюсселі.

Словацький прем'єр Роберт Фіцо вважає високою ймовірність швидкого закінчення війни в Україні, і натякнув на можливі новини з цього питання вже завтра, повідомляє Teraz.sk.

"Імовірність закінчення війни в Україні в короткостроковій перспективі висока", - сказав Фіцо під час виступу в парламентському комітеті. - "Я очікую завтра якогось натяку, тому що раптово виникла тема запрошення України до НАТО".

Водночас він заявив, що не думає, що це запрошення буде "безкоштовним".

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Фіцо повторив, що Словаччина підтримує територіальну цілісність України і підкреслив, що підтримає будь-який мирний план, спрямований на вирішення конфлікту в Україні, пише видання.

Водночас, за його словами, необхідно забути, що росіяни покинуть Крим та інші території, наприклад, Донецьк або Луганськ. За його словами, росіяни відвойовують все більше територій, і він наголосив, що конфлікт не має військового вирішення.

План перемоги України - що відомо

Сьогодні президент Володимир Зеленський представив у Раді свій план перемоги. Він складається з п'яти пунктів і трьох таємних додатків. Серед них, зокрема, негайне запрошення до НАТО, продовження операцій ЗСУ в Росії. Також пропонується розмістити в Україні "комплексний неядерний стратегічний пакет стримування", який має бути достатнім для захисту від будь-якої військової загрози з боку Росії.

На думку президента, якщо почати рухатися конкретно з цим планом перемоги просто зараз, то, можливо, вдасться завершити війну не пізніше, ніж наступного року. Водночас якщо зараз міжнародні партнери не посилять суттєво Україну на полі бою, то, за словами Зеленського, наступного року Володимир Путін встигне посилити російську армію настільки, що "дипломатія буде відкинута назавжди".

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