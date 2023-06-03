Україна готова надати гуманітарні коридори для виїзду мешканців російської Бєлгородщини, що потерпає від бойових дій та перебувають під обстрілами військ РФ.
Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи повідомлення представника "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Олександра на псевдо "Фортуна" про можливість допомогти з евакуацією на територію України.
"РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитись до громадян своєї країни… Безумовно, РДК може пропустити цивільних тільки на територію України і вони говорять, будь ласка, ми можемо організаувати гуманітрані коридори," - зазначив Подоляк.
Він зауважив, що вже рговорив, що Росія буде воювати на теритиорії Росії так само як воювала в Маріуполі, Соледарі, Бахмуті, Сєвєродонецьку, тобто що вони будуть бити по цивільним громадянам, в даному випадку – громадянам РФ.
"Сьогодні все, що відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином: Збройні сили РФ розміщують у житлових кварталах, туди заходить РДК і воює безпосередньо з військовими РФ. І Росія додатково своїми військовими атакує своє ж цивільне населення", - прокоментував він.
При цьому радник керівника ОП наголосив, що Україна заявила, що воює виключно дотримуючись Конвенцій, в яких прописано правила і звичаї ведення війни.
"Ми можемо організаувати гуманітрані коридори, які нам, коли безжально атакували Маріуполь, не надавали… Росія демонстративно з класичним мерзотним смішком казала: "нет, мы не будем вам давать ничего". Ми ж сьогодні демонструємо іншу модель поведінки – тобто Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження життів цивільних громадян Росії. Хоча я вас розумію: в Шебекіно опитування показало, що 72% казали, що "надо продолжать СВО, заходить и резать украинцев". Я розумію відношення до цих громадян, які є неадекватними. Але ми з вами люди 21 сторіччя, ми гуманістичні. І тому, безумовно, якщо буде потрібно, гуманітарні коридори будемо організовувати", - сказав Подоляк.
Ситуація в Бєлгороді
Сьогодні в ефірі телемарафону начальник штабу "російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр "Фортуна" заявив, що російська армія не контролює Шебекіно у Бєлгородській області РФ.
За його словами, люди масово виїжджають, їм дають коридор, але військові РФ не забезпечують безпеку цих коридорів. По місту орудують мародери і відбувається хаос.
За інформацією представника РДК, загалом населені пункти, які знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються і за допомогою авіації, і з допомогою артилерії, бронетехніки армії ЗС РФ.
Він додав, що жителям території Бєлгородської області, де зараз тривають бойові дії, добровольці готові допомогти з евакуацією на безпечну територію України.
Бійці "Російський добровольчий корпус" спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території РФ. Зокрема, 21 травня вони здійснили рейд в Грайворонський район Білгородської області.
1 червня РДК оголосив про продовження операції в Бєлгородській області РФ, тепер уже в районі Шебекіно і його передмістя.