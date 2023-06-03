Безумовно, РДК може пропустити цивільних тільки на територію України.

Україна готова надати гуманітарні коридори для виїзду мешканців російської Бєлгородщини, що потерпає від бойових дій та перебувають під обстрілами військ РФ.

Про це сказав радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону "Єдині новини", коментуючи повідомлення представника "Русского добровольческого корпуса" (РДК) Олександра на псевдо "Фортуна" про можливість допомогти з евакуацією на територію України.

"РДК демонструє альтернативну позицію щодо того, як треба ставитись до громадян своєї країни… Безумовно, РДК може пропустити цивільних тільки на територію України і вони говорять, будь ласка, ми можемо організаувати гуманітрані коридори," - зазначив Подоляк.

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Він зауважив, що вже рговорив, що Росія буде воювати на теритиорії Росії так само як воювала в Маріуполі, Соледарі, Бахмуті, Сєвєродонецьку, тобто що вони будуть бити по цивільним громадянам, в даному випадку – громадянам РФ.

"Сьогодні все, що відбувається в Бєлгородській області, виглядає наступним чином: Збройні сили РФ розміщують у житлових кварталах, туди заходить РДК і воює безпосередньо з військовими РФ. І Росія додатково своїми військовими атакує своє ж цивільне населення", - прокоментував він.

При цьому радник керівника ОП наголосив, що Україна заявила, що воює виключно дотримуючись Конвенцій, в яких прописано правила і звичаї ведення війни.

"Ми можемо організаувати гуманітрані коридори, які нам, коли безжально атакували Маріуполь, не надавали… Росія демонстративно з класичним мерзотним смішком казала: "нет, мы не будем вам давать ничего". Ми ж сьогодні демонструємо іншу модель поведінки – тобто Україна готова надати гуманітарні коридори, якщо це буде потрібно для збереження життів цивільних громадян Росії. Хоча я вас розумію: в Шебекіно опитування показало, що 72% казали, що "надо продолжать СВО, заходить и резать украинцев". Я розумію відношення до цих громадян, які є неадекватними. Але ми з вами люди 21 сторіччя, ми гуманістичні. І тому, безумовно, якщо буде потрібно, гуманітарні коридори будемо організовувати", - сказав Подоляк.

Ситуація в Бєлгороді

Сьогодні в ефірі телемарафону начальник штабу "російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр "Фортуна" заявив, що російська армія не контролює Шебекіно у Бєлгородській області РФ.

За його словами, люди масово виїжджають, їм дають коридор, але військові РФ не забезпечують безпеку цих коридорів. По місту орудують мародери і відбувається хаос.

За інформацією представника РДК, загалом населені пункти, які знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються і за допомогою авіації, і з допомогою артилерії, бронетехніки армії ЗС РФ.

Він додав, що жителям території Бєлгородської області, де зараз тривають бойові дії, добровольці готові допомогти з евакуацією на безпечну територію України.

Бійці "Російський добровольчий корпус" спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території РФ. Зокрема, 21 травня вони здійснили рейд в Грайворонський район Білгородської області.

1 червня РДК оголосив про продовження операції в Бєлгородській області РФ, тепер уже в районі Шебекіно і його передмістя.

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