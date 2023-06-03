Він зазначив, що ЗС РФ діють як завжди, ніяких сюрпризів немає. На населення їм абсолютно плювати.

Російська армія не контролює Шебекіно, заявив начальник штабу "російського добровольчого корпусу" (РДК) Олександр "Фортуна".

Про це він сказав під час включення в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформуючи про ситуацію. "Російська армія собі не зраджує: населення прикордонних територій їх абсолютно не хвилює. На сьогоднішній день Шебекіно ними не контролюється. Люди масово виїжджають, їм дають коридор, але вони не забезпечують безпеку цих коридорів. По місту орудують мародери і відбувається хаос", - розповів представник РДК.

За його словами, селища і села, які знаходяться безпосередньо на кордоні, обстрілюються і за допомогою авіації, і з допомогою артилерії, бронетехніки армії ЗС РФ.

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"Вони діють взагалі-то, як завжди, ніяких сюрпризів немає. На населення їм абсолютно плювати", - підкреслив Олександр "Фортуна".

Він зазначив, що жителям території Бєлгородської області, де зараз тривають бойові дії, добровольці готові допомогти з евакуацією на безпечну територію України.

"Бажаючі можуть звернутися або безпосередньо до бійців РДК, або до легіону ("Свобода Росії"). Ми моніторимо всі наші офіційні канали і паблік, можна нам написати, ми будемо забезпечувати перевезення людей. Поки така можливість зберігається, зробити це можна... якщо звертаються до нас, ми гарантуємо безпеку", - запевнив Олександр "Фортуна".

Робота "Російського добровольчого корпусу"

Боєць "Російський добровольчий корпус" спільно з легіоном "Свобода Росії" вже провели кілька проривів на території РФ. Зокрема, 21 травня вони здійснили рейд в Грайворонський район Білгородської області.

1 червня РДК оголосив про продовження операції в Бєлгородській області РФ, тепер уже в районі Шебекіно і його передмістя.

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