Він опублікував знімок пошкодженого автомобіля.

У ніч на середу, 24 травня, у російському Бєлгороді пролунали вибухи.

Близько 23: 30 місцеві Telegram-канали написали, що в місті "гучно" і опублікували знімки, на яких можна побачити стовп диму. Повідомляється, що вибух пролунав в районі залізничного вокзалу. Пізніше вони повідомили про атаку безпілотного літального апарату.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков написав у Telegram, що на проїжджу частину з дрона скинули вибуховий пристрій. "За попередньою інформацією, постраждалих немає. Є пошкодження легкового автомобіля. Вибухотехніки та оперативні служби працюють на місці", - написав він.

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Бєлгородська область сьогодні: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 22 травня бійці "Російського Добровольчого корпусу" заявили про чергове прориві російського кордону. У Бєлгородській області вводили режим контртерористичної операції, його вже скасували.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України назвали метою операції "Легіону" Свобода Росії " і РДК створення "смуги безпеки".

За даними міністра оборони, після цієї атаки перед росіянами постало питання перегрупування сил.

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