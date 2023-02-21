Президент США переконаний, що любов українців до своєї держави здобуде перемогу.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден наголошує, що Україна ніколи не стане перемогою для президента Російської Федерації Володимира Путіна.

"Диктатор, який роками відбудовує імперію, ніколи не буде здатним послабити любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не зламає волю свободи. І Україна ніколи не стане перемогою для Росії. Ніколи", - сказав Байден під час виступу у Варшаві.

Як наголосив американський лідер, президент Російської Федерації Володимир Путін досі сумнівається, що НАТО залишатиметься у єдності і що підтримка України продовжуватиметься.

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"Малодушна жага Путіна до землі і влади зазнає поразки, а любов українського народу до своєї держави восторжествує", - наголосив Байден.

Виступ Байдена у Варшаві: головне

Ввечері 21 лютого президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден виступив з промовою, приуроченою до річниці широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Під час виступу Байден пообіцяв, що Захід "стоятиме за демократію" і продовжуватиме підтримку України. Американський лідер додав, що Путін сподівався використати енергоносії як зброю, але США та ЄС працюють над тим, щоб покінчити із залежністю від російських газу та нафти.

Окремо Байден звернувся до росіян з приводу розв'язаної їхньою країною загарбницької війни. У своєму посланні Байден заявив, що всі слова російського президента Володимира Путіна про нібито загрозу з боку Заходу і конкретно США є не більш ніж брехнею.

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