Американський лідер наголосив, що українці готові до боротьби, а українського лідера він назвав "сталевою людиною".

Президент США Джо Байден пообіцяв, що Захід "стоятиме за демократію" і продовжуватиме підтримку України.

Під час виступу у Варшаві ввечері 21 лютого американський лідер наголосив, що мрії російського диктатора Володимира Путіна про "легку перемогу" в Україні не збулися.

"Очікувалося що Київ впаде, але я щойно повернувся з Києва – він міцно стоїть через рік війни, і стоятиме", – зазначив Байден.

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"Коли Росія напала на Україну, це стало випробуванням для всього світу. Питання було в тому, чи будемо ми сильними, чи залишимося союзниками. Через рік ми маємо відповідь: ми сильні та єдині як ніколи раніше. НАТО згуртоване як ніколи раніше. Наша підтримка України залишається непохитною... Замість легкої перемоги, на яку чекав Путін, він отримав згорілі танки і хаос. Україна ніколи не стане перемогою Росії", - сказав Байден.

Американський лідер додав, що Путін сподівався використати енергоносії як зброю, але США та ЄС працюють над тим, щоб покінчити із залежністю від російських газу та нафти.

"Вільні люди ніколи не погодяться жити у тьмі та несвободі. Захищати волю потрібно не просто один день чи один рік. Україна продовжує боротися та захищати себе, і українці до цього готові. Ми продовжимо підтримувати Україну та допомагатимемо їй захищати себе", - сказав Байден.

Байден у Києві: головні новини

Нагадаємо, що 20 лютого Джо Байден перебував у Києві. Під час свого візиту він оголосив новий пакет військової допомоги Україні на півмільярда доларів.

Зокрема, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS; артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів; мінометні снаряди калібру 120 міліметрів.

Підбиваючи підсумки візиту Байдена, президент України Володимир Зеленський заявив, що цей візит продемонстрував, наскільки Україна стійка і важлива для всього світу.

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