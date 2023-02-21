Байден також підкреслив, що тільки від Росії залежить закінчення війни, справедливо зазначивши, що якщо українці складуть зброю, то просто втратять свою країну.

Американський президент Джо Байден, перебуваючи у Варшаві, звернувся до росіян з приводу розв'язаної їхньою країною загарбницької війни.

У своєму посланні Байден заявив, що всі слова російського президента Володимира Путіна про нібито загрозу з боку Заходу і конкретно США є не більш ніж брехнею.

"Я хочу звернутися до російського народу: США і європейські країни не хочуть знищити Росію. Ми не плануємо нападати на Росію, захоплювати Росію, як Путін сказав сьогодні. Ми хочемо жити в мирі. Ми не ваші вороги", - сказав він.

Байден також підкреслив, що тільки від Росії залежить закінчення війни, справедливо зазначивши, що якщо українці складуть зброю, то просто втратять свою країну.

"Ця війна не викликана необхідністю, це трагедія. Цю війну вибрав Путін. Вона почалася за його бажанням. Він може закінчити цю війну в будь-який момент, йому досить сказати одне слово. Якщо Росія зупинить своє вторгнення, війна закінчиться просто зараз. Якщо українці перестануть захищатися - це буде кінцем України. Тому ми будемо допомагати Україні захищати себе", - сказав президент США.

За його словами, США "роблять все необхідне, щоб Росія заплатила високу ціну": "І на цьому тижні ми оголосимо нові санкції, ми притягнемо до відповідальності тих, хто винен у розв'язанні цієї війни. Ми покараємо тих, хто вчиняє воєнні злочини і злочини проти людяності".

Байден у Варшаві 21 лютого – що відомо

Після неочікуваного візиту Києва президент США Джо Байден відправився у заплановану поїздку до Польщі, де вже зустрівся зі своїм колегою Анджеєм Дудою.

Перебування Байдена у Східній Європі збіглося з річницею повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також сьогодні зі своїм посланням виступав й глава Кремля Володимир Путін – як завжди маніпулюючи історією та звинувачуючи у всіх геополітичних гріхах "колективний Захід".

Напередодні повідомлялося, що, з-поміж іншого, Байден підготував окреме послання до росіян – на противагу заявам Путіна.

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