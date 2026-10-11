'Путін втягне вас у війну': ексміністр Кулеба попередив Європу та розкрив сценарій РФ

Кулеба прогнозує, що на Україну чекає найважча зима і відповів, чи вдасться вистояти.

Російський диктатор Володимир Путін готується до більш масштабного протистояння з країнами Європи. Таке попередження в інтерв’ю Politico висловив колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Кулеба, який обіймав посаду міністра у 2020–2024 роках, заявив, що підготовка Росії до війни та антиєвропейська пропаганда свідчать про плани Путіна атакувати Європу.

"У Росії розпалюється антиєвропейська істерія, що я розцінюю як підготовку до ширшого конфлікту з Європою. Нам (українцям – ред.) не потрібно вас втягувати – Путін сам втягне вас у війну", – сказав дипломат.

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Ізадні зазначив, що, за словами європейських чиновників, останніми місяцями Москва активізувала гібридну кампанію по всій Європі, використовуючи кібератаки, диверсії та дезінформацію для порушення роботи критично важливої інфраструктури та ослаблення підтримки України.

Кулеба назвав спробу атаки безпілотників в аеропорту Лейпцига ознакою "посилення підготовки" до наступу на континенті:

"Вони бачать, як працюють ваші спецслужби. Вони бачать, як діють ваші силові структури. Вони бачать вашу реакцію і роблять висновки".

Однак, як зазначило видання, Кулеба не вважає, що РФ готує повномасштабний наступ за межами України. На його думку, Кремль, ймовірно, атакуватиме країни НАТО за допомогою дронів, націлених на ключові об’єкти інфраструктури, щоб перевірити альянс.

"Насправді Росії не потрібно ще 400 тис. осіб, щоб вести цю війну. Їй потрібно 5 безпілотників", – вважає ексміністр.

Він зазначив, що в разі нападу "(європейці – ред.) можуть вимагати консультацій НАТО... можуть закликати до стриманості, але це лише підштовхне Путіна до наступного кроку".

"...У нього завжди буде достатньо безпілотників і ракет", – попередив Кулеба.

Крім того, як зазначило видання, колишній український міністр більше не вірить, що Путіна можна переконати закінчити війну шляхом переговорів:

"Він не шукає рішення чи перерви, і не настане момент, коли він почне їх шукати. Путін – це гарантія війни. Будь-хто, хто прийде після Путіна, – це шанс на мир".

За словами Кулеби, будь-які спроби вести переговори з Путіним або домагатися миру – марна трата часу.

"Чим швидше ми змиримося з реальністю, тим ефективнішу політику зможемо розробити для реагування на неї", – зазначив він.

Дипломат зазначив, що у Путіна зовсім інший погляд на світ. "Для нього рішення, вигідне обом сторонам, – не найкращий варіант. Для нього світ влаштований за принципом перемоги й поразки: одна сторона має перемогти, а інша – програти", – пояснив Кулеба.

На Україну чекає важка зима

Колишній глава МЗС також попередив, що на Україну чекає найважча зима, оскільки РФ посилила атаки на мирне населення, намагаючись зламати його дух.

Кулеба пояснив, чому, на його думку, Москва різко посилила інтенсивність авіаударів:

"Бомбардування міст – прямий наслідок нездатності Росії перемогти Україну на полі бою. Головна мета російських безпілотників і ракет – це воля українців до опору, а також рішучість друзів України за кордоном продовжувати надавати їй підтримку".

Кулеба висловив переконання, що Кремль хоче паралізувати Україну. На запитання про те, чи може РФ досягти успіху в цьому, Кулеба відповів так:

"Україна занадто велика, занадто мобільна і занадто адаптивна. Тому ми переживемо цю зиму, але ціна буде набагато вищою, ніж минулого року".

Мирні переговори щодо України

Як повідомляв УНІАН, вчора Путін зробив нову заяву щодо долі мирних переговорів щодо України. У Кремлі заявили, що під час розмови з Трампом Путін скептично оцінив можливість негайного відновлення тристоронніх контактів.

А днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори про закінчення війни РФ проти України зайшли в глухий кут. У Кремлі прокоментували заяву Рубіо, погодившись, що глухий кут існує. І додали, що РФ не зацікавлена у тимчасових заходах, таких як припинення вогню.

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