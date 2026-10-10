У Києві відповіли Трампу на заклик усунути Зеленського

Лише український народ має право вирішувати, хто буде президентом України. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у соцмережі Х.

"Президент Зеленський очолює нашу націю в часи війни – війни за незалежність, свободу та гідність. Він має підтримку українського народу, і українці мають право вирішувати. Заяви з-за кордону лише підтверджують, що він добре виконує свою роботу. Він заслуговує на підтримку", - йдеться у заяві.

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