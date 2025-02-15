Президент наголосив, що лише українська армія в Європі зараз має сучасний досвід війни.

Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки закликав створити Збройні сили Європи.

"Давайте будемо відвертими, зараз ми не можемо виключити можливість того, що Америка може сказати "ні" Європі в питаннях, що загрожують їй. Багато лідерів говорять про Європу, яка потребує власної армії, армії Європи. Я справді вважаю, що час прийшов: Збройні сили Європи повинні бути створені", - сказав президент під час свого виступу.

За словами Зеленського, це "не складніше, ніж міцно стояти проти російських ударів, як ми вже це робили", але це не лише про збільшення оборонних видатків.

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"Звісно, кошти потрібні, але лише кошти не можуть зупинити просування ворога. Люди та зброя не безкоштовні, але, знову ж таки, це не лише про бюджети, це про людей. Усвідомлення потреби захистити їхній власний дім", - наголосив він.

Президент України також зазначив, що без української армії в європейських військових сил не вистачить, щоб зупинити Росію, адже лише наша армія в Європі зараз має сучасний досвід війни, проте лише нашої армії недостатньо також

"Нам потрібно те, що можете надати ви: зброя, тренування, санкції, фінансування, політичний тиск та єдність. Три роки повномасштабної війни довели, що ми маємо основу для об'єднаної європейської військової сили. І зараз, поки ми ведемо цю війну та закладаємо основи для миру та безпеки, ми повинні будувати Збройні сили Європи, щоб європейське майбутнє залежало лише від європейців та рішення про Європу ухвалювали в Європі", - сказав президент.

Мюнхенська конференція – останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу в другий день Мюнхенської конференції заявив, що під час перемовин нічого не має бути про Україну без України. Шольц додав, що Україна після війни повинна отримати гарантії, які запобігли б новому російському вторгненню, тому це буде потребувати підтримки Європи. За його словами, Берлін зможе й надалі підтримувати Україну.

За даними ЗМІ, чиновники зі США, які зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським у Мюнхені, запропонували йому підписати документ про мінеральні ресурси України. Згідно з ним у володіння США перейшла б половина майбутніх мінеральних ресурсів країни, але український лідер відповів на нього відмовою.

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