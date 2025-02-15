Український президент розкрив задум російського диктатора.

Влітку до Білорусі буде відправлено 150 тис. російських солдатів, які можуть атакувати країни НАТО.

Про це заявив український президент Володимир Зеленський. "У нас є чітка розвідувальна інформація, що цього літа РФ планує відправити війська в Білорусь під приводом військових навчань. Це точно так само, як вони розгортали війська перед повномасштабним вторгненням в Україну. Ці російські сили в Білорусі для нападу на Україну? Можливо. А можливо ні. Або можливо вони для вас? Дозвольте мені нагадати вам, Білорусь межує з трьома країнами НАТО. Вона стала плацдармом для російських військових операцій", - заявив Зеленський.

Український презиент додав, що Путін розглядає Білорусь як просто регіон Росії.

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"І ми маємо бути реалістичними, якщо хтось розгортає військовий плацдарм, ми маємо запитати, що нам із цим робити? І більш важливо - що можемо ми зробити до наступного нападу, наступного вторгнення?"

Ймовірна війна між РФ і НАТО

2 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що члени НАТО повинні готуватися до війни і більше витрачати на оборону, інакше Кремль "може спробувати зробити так само, як в Україні".

"Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути її", - висловився генсек. Рютте наголосив, що країни Європи повинні "не проявляти слабкості" до РФ. "Інакше Росія може щось спробувати, так само, як в Україні", - попередив глава НАТО.

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