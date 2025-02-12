Глава Міноборони заявив, що Україна стане і членом Європейського Союзу, і членом НАТО.

Позиція України щодо членства в Північноатлантичному Альянсі (НАТО) залишається незмінною. Таку заяву зробив міністр оборони Рустем Умєров, коментуючи заяву очільника Пентагону Піта Гегсета про нереалістичність такого розвитку подій.

"Ви чули ці заяви останні 33 роки. Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО", – заявив глава Міноборони за підсумками засідання у форматі "Рамштайн", що відбулося 12 лютого.

За словами Умєрова, Україна також стане членом Європейського Союзу. Він наголосив, що Україна тримає "свою обороноздатність і ми здатні це робити".

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"У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом із нашим народом", – додав міністр.

Що передувало

На засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі (формат "Рамштайн") новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що Україна не повинна сподіватися, що за підсумками мирних переговорів вона зможе повернути "кордони 2014 року". Крім того, за його словами, членство України в НАТО не є реалістичним.

"Гонитва за цією ілюзорною метою лише продовжить війну і спричинить більше страждань", – заявив він.

При цьому очільник Пентагону акцентував, що США віддані ідеї суверенності Україні. Говорячи про гарантії безпеки, Гегсет також виключив можливість відправки до України американських військ.

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