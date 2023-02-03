Матері чи одинокі батьки-чиновники можуть відвідувати своїх дітей віком до 18 років за кордоном або їх супроводжувати.

Пропускати за кордон посадових осіб в Україні можуть не лише у службові відрядження. Це пояснили у Державній прикордонній службі, посилаючись на зміни до Постанови №57.

Є низка винятків, які стосуються як чоловіків-держслужбовців, так і жінок. Йдеться, наприклад, про одиноких батьків, які їдуть відвідувати своїх дітей віком до 18 років, або про посадовців, що хочуть перетнути кордон з метою лікування там.

Кому з чиновників дозволено виїзд за кордон

Матері чи одинокі батьки можуть відвідувати своїх дітей віком до 18 років за кордоном або їх супроводжувати. Для цього потрібно надати паспорт, свідоцтво про народження дитини та нотаріально засвідчені документи, які підтверджують перебування дітей за межами України.

Чоловікам додатково потрібно мати документи, що підтверджують статус одинокого батька.

Для виїзду за кордон з метою лікування треба надати документи, які дають право на виїзд і в’їзд в Україну, та лист МОЗ про перелік осіб, яких іноземні медичні заклади приймають на лікування.

Заборона виїзду чиновникам за кордон

Раніше Кабмін увів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони. Воно забороняє виїзд держслужбовців за межі України без поважної причини. Виїхати за кордон для переговорів, для лікування, для догляду за неповнолітніми дітьми можна. Кататися на відпочинок — ні.

Відео дня

Нагадаємо, 26 січня журналісти дізналися про поїздку Миколи Тищенка у Таїланд. Після розголосу цього скандалу керівники "Слуги народу" вирішили негайно звільнити Тищенка з посади заступника голови фракції та виключити з лав політсили.

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