Думка про те, що у росіян сильна позиція у перемовинах – хибна, вважає Карпентер.

Україна повинна мати змогу підійти до мирних перемовин з Росією із позиції сили.

Про це в інтерв'ю "Голосу Америки" заявив високопосадовець Білого Дому Майкл Карпентер. "Це перш за все означає зупинити руйнування на Донбасі. Та принаймні стабілізувати ці лінії... Це забере час, це перейде на 2025 рік і потребуватиме більше ресурсів. Україні знадобиться додаткова військова допомога", – сказав Карпентер.

Водночас він оцінив позицію росіян на потенційних мирних перемовинах: "Ідея про те, що росіяни у сильній позиції – хибна. Кількість убитих і поранених росіян сягнула 600 тис. за 2,5 роки війни. І, звісно, російська економіка - інфляція збільшується, процентні ставки становлять 21% і потенційно можуть підвищитися. То ж Росія не на висоті. Але попри це, нам доведеться забезпечити Україну ресурсами, щоб вона змогла перемогти".

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Мирні перемовини з РФ: важливі новини

Раніше Путін назвав умови для початку мирних перемовин. Крім того, він додав, що буде підписувати домовленості лише з "легітимною владою", маючи на увазі голову Верховної Ради. На це відреагував спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він нагадав, що Україна є жертвою агресії і тому мирний план має включати вимоги Києва, а не агресора.

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