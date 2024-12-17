Також він пообіцяв посилення санкцій проти агресорки під час головування Польщі в ЄС.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що до мирних перемовин потрібно примушувати саме Росію, а не Україну.

"Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати, і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати й примушувати агресора, а не жертву", - наголосив Сікорський у Брюсселі, пише DW.

За його словами, Євросоюзу потрібно "ще більше мобілізуватися" на тлі майбутнього повернення у Білий дім Дональда Трампа. Сікорський також пообіцяв посилення санкцій проти Росії під час головування Польщі в ЄС.

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"За нашого головування ми сподіваємося ущільнити вже накладені санкції і накласти нові, особливо на так званий російський тіньовий флот, тобто на ці дуже небезпечні танкери, які призводять до гігантського забруднення довкілля (...) й зараз на Азовському морі, і які є загрозою як геополітичною, так і економічною", - підсумував він.

Перемовини РФ та України

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський має готуватися до того, щоб укласти угоду про завершення війни. За його словами, він має намір обговорити це з кремлівським диктатором Володимиром Путіним.

Водночас сам Путін стверджує, що зміна української влади є передумовою для переговорів із Росією, ставлячи під сумнів легітимність президента України Володимира Зеленського.

В ISW зауважують, що Кремль не зацікавлений у чесних перемовинах і прагне максимальних поступок від України, зокрема шляхом усунення легітимного уряду.

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