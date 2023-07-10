Він наголошує, що Україна заслуговує на своє місце в Альянсі.

Усі розуміють, що Україна має бути членом НАТО. І хоча війна заважає негайному вступу, відповідний сигнал потрібен вже зараз. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні напередодні саміту НАТО.

"Україна - напередодні Вільнюсу. Саміту НАТО, який може стати саме таким, який потрібен і нашій державі, і всьому Альянсу, глобальній безпеці", - зауважив глава держави.

Зеленський зазначив, що цими днями відбувається надзвичайно активна робота.

Відео дня

"Всі все розуміють. Кожен лідер, кожна держава. Навіть якщо озвучуються різні позиції, все ж очевидно, що Україна заслуговує бути в Альянсі. Не зараз. Зараз війна, але нам потрібен чіткий сигнал. І сигнал потрібен саме зараз", - наголосив він.

Президент висловив вдячність усім лідерам, кожній країні, які саме так і говорять, і які ухвалили відповідні спільні декларації та заяви з Україною щодо інтеграції нашої країни.

"Більшість Альянсу - чітко за нас", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що сміливість українських героїв "відтерла від пилу історії всі цінності, заради захисту яких і було створене НАТО".

"Коли ми подавали заявку на вступ до НАТО, ми говорили відверто: де-факто Україна вже в Альянсі. Наша зброя - це зброя Альянсу. Наші цінності - це те, у що вірить Альянс. Наш захист - це саме той елемент формули Європи, який робить її об’єднаною, вільною та в мирі. Вільнюс має все це підтвердити", - сказав президент.

Водночас, зауважив він, наразі ще триває робота над вордингом, тобто над конкретними словами такого підтвердження.

"Дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня: країни Європи, Америка, Канада, Японія. Пріоритети абсолютно очевидні - це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад на всій території країни. Ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту, будуть у Вільнюсі переговори і щодо цього", - зазначив глава держави.

Також Зеленський анонсував "хороші збройні новини з Вільнюсу" і зауважив, що завтра, 11 липня, у день початку саміту, який "тепер немислимий без України", буде вже 503-й день повномасштабної війни Росії проти нашої країни.

"Це багато говорить про нашу силу - силу українського народу, який в умовах такої війни, після стількох битв і днів має силу, без якої безпеку Європи - просто її вже не уявити", - наголосив президент.

Саміт НАТО у Вільнюсі

11 липня у Вільнюсі (Литва) стартує саміт НАТО, на якому українська влада очікує отримати конкретне рішення щодо свого членства в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті Альянсу у Вільнюсі можуть узгодити майбутнє приєднання України без етапу Плану дій щодо членства.

Крім того, на заході мають ухвалити програму підтримки, щоб наблизити Україну до НАТО. За словами генсека, наразі кінцевого рішення немає - тривають консультації щодо рішень, які будуть ухвалені на саміті НАТО, однак він переконаний, що там буде чіткий сигнал щодо України.

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