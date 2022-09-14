Козак сказав Путіну, що, на його думку, укладена ним угода позбавила Росію від необхідності продовжувати великомасштабну окупацію України.

Перший заступник Кремля Дмитро Козак нібито отримав згоду Києва щодо гарантій невступу України в НАТО, але російський президент Володимир Путін цю "угоду" відкинув, розширивши цілі "військової операції".

Про це пише Reuters, посилаючись на три незалежні джерела.

Згідно з цими джерелами, Козак сказав Путіну, що, на його думку, укладена ним угода позбавила Росію від необхідності продовжувати великомасштабну окупацію України.

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Але, попри підтримку переговорів, Путін ясно дав зрозуміти, коли йому представили "угоду" Козака, що поступки, про які домовився його помічник, його не влаштовують, і що він розширив свої цілі, включивши в них анексію ряду районів української території.

У коментарі Reuters офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков сказав: "Це не має абсолютно ніякого відношення до дійсності. Нічого подібного ніколи не було. Це абсолютно невірна інформація".

Козак не відповів на запити щодо коментарів, запитувані через Кремль.

Радник глави ОП Михайло Подоляк заявив, що Росія використовувала переговори як димову завісу для підготовки до вторгнення, але не відповів на питання про зміст переговорів і не підтвердив, що попередня домовленість була досягнута. "Сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена в мирному врегулюванні", - сказав Подоляк.

Два з трьох джерел повідомили, що "угода" нібито відбулась відразу після вторгнення Росії 24 лютого. Через кілька днів Козак вирішив, що отримав згоду України на основні умови, яких домагалася Росія, і порекомендував Путіну підписати угоду.

"Після 24 лютого Козаку дали карт-бланш: йому дали зелене світло, він отримав угоду", - сказало одне з джерел, близьких до російського керівництва.

Третє джерело відповіло, що Козак запропонував угоду Путіну і отримав її відмову незадовго до вторгнення.

Обговорення припинилися на початку березня, коли українські офіційні особи зрозуміли, що Путін має твердий намір продовжувати вторгнення.

Росія вторглася в Україну 24 лютого під приводом захисту населення окупованих РФ районів Донбасу, "денацифікації" і "демілітаризації" українців.

Напередодні Росія висунула Києву ультиматум, який містив гарантії щодо невступу України в НАТО, скорочення кількості армії, статус російської мови і т. д.

Переговори між Росією і Україною припинилися незадовго після звільнення Київської області і виявлених місць масових страт цивільних у Бучі та інших передмістях столиці.

Наразі українська влада не йде на переговори з Росією, посилаючись на неготовність самого Кремля до мирного врегулювання війни.

Київ знову заговорив про перспективу вступу до НАТО, гарантії безпеки (тепер без Росії), репарації, повне виведення російських військ (у тому числі з Донбасу і Криму) і юридичну відповідальність військових злочинців.

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