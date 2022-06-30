Байден також відзначив роботу НАТО, спрямовану на вирішення проблеми зростання цін на газ і нафту.

Путін хотів "фінляндизації" НАТО, а отримав "натовізацію" Фінляндії, НАТО збільшило кордон з Росією на 800 миль.

Про це сказав президент США Джо Байден на заключній пресконференції саміту НАТО в Мадриді, повідомляє CNN.

Реакція світу на кожну кризу, спричинену російським вторгненням в Україну, показує, що Путін "отримує саме те, чого він не хотів", сказав Байден.

"На кожному кроці цієї поїздки ми встановлюємо маркер єдності, рішучості та глибоких можливостей демократичних націй світу робити те, що потрібно робити", — сказав він.

"Ми більш об’єднані, ніж будь-коли. І з додаванням до Фінляндії та Швеції ми станемо сильнішими, ніж будь-коли. У них є серйозні війська, в обох. Ми збираємося збільшити кордон НАТО на 800 миль уздовж Фінляндії", - додав Байден.

Байден також відзначив роботу НАТО, спрямовану на вирішення проблеми зростання цін на газ і нафту та продовольчої безпеки, що вплинуло на різні частини світу через війну Росії в Україні.

Як повідомляв УНІАН, лідери Альянсу у новій Стратегічній концепції визнали, що Росія становить пряму загрозу безпеці Альянсу, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії та анексії.

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