Євросоюз не може бути ефективним, коли одна-єдина країна може зупинити солідарне рішення всіх інших.

Перспективи вступу України до ЄС залежать від того, чим закінчиться війна з РФ.

Про це заявив другий президент України Леонід Кучма в інтерв'ю ВВС.

"Це дуже залежить від того, чим закінчиться війна. Навряд чи багато шансів на це матиме Україна як територія замороженого конфлікту та "сіра зона" між Заходом та Росією. Україна-переможниця, напевне, просуватиметься до Євросоюзу швидко та успішно. Але яким буде сам ЄС? Сьогодні в євроспільноті відбуваються тектонічні процеси, яких неможливо було уявити ще вчора.

На думку Кучми, Євросоюз не може бути ефективним, коли одна-єдина країна може зупинити солідарне рішення всіх інших.

"Особливо - з огляду на наявність у ньому членів, м'яко кажучи, з дивною позитивністю налаштованих до Путіна. І ось вже на найвищому рівні звучать заяви про те, що пора переглянути принцип одностайності у прийнятті рішень, пов'язаних із зовнішньою політикою Євросоюзу. І принципово, що це пролунало з вуст канцлера Німеччини Олафа Шольца, очільника одної з європейських країн із справді вирішальним голосом. Вважаю, що це абсолютно правильно", - заявив він.

"Якщо Євросоюз змінюватиметься саме у цьому напрямку набуття більшої гнучкості та ефективності, то я впевнений, що і процес нашого вступу до ЄС полегшиться, і перебування у його складі принесе Україні набагато більше стратегічних вигід", - додав Кучма.

Як відомо, 23 червня Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство у Європейському Союзі. Цей статус отримала також Молдова.

Тим часом у Кабміні пояснили, що дає статус кандидата в ЄС для України. Зокрема, він офіційно запускає процес набуття Україною членства в Євросоюзі, відкриває для України участь у програмах та ініціативах Євросоюзу. Також він започаткує умови для наближення рівня життя, добробуту та правового захисту українців, як в інших країнах ЄС, та інше.

Вас також можуть зацікавити новини: