Умєров звільнив двох заступників Буданова, у списку 'на вихід' ще 20 генералів, - ЗМІ

Кадрові чистки серед генералітету триватимуть, кажуть джерела.

Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Йдеться про Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка. Крім того, міністр планує продовжити "чистки".

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на інформованих співрозмовників. За словами одного з джерел, звільнення заступників Буданова відбулося близько тижня тому. При цьому з самим очільником ГУР це не погоджували. На думку співрозмовника, рішення про звільнення - не ініціатива самого Умєрова.

У мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в Офісі президента планують відставку самого Буданова. Співрозмовник утримався від коментарів щодо цих чуток.

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Натомість інше джерело зазначило, що Умєров планує звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців через "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

За даними джерел "УП", у списку "на вихід" зокрема пʼять заступників міністра, держескретар Міноборони та скандальновідомий начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий.

Скандал з Гладким - що відомо

Нещодавно начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ призначили Романа Гладкого. Проєкт DeepState тоді заявив, що Гладкий – підозрюваний у держзраді, шпигунстві та корупції. Його дружина має російський паспорт, а донька у спортивних змаганнях представляла країну-агресорку.

Зазначалося, що командувач СБС Вадим Сухаревський взагалі був проти цього призначення.

Згодом командування Сил безпілотних систем ЗС України прокоментувало скандальне призначення начальником штабу Романа Гладкого. У заяві наголосили, що капітана 1-го рангу призначили на цю посаду за його військові здобутки та професіоналізм.

Після цього Генштаб оголосив, що Романа Гладкого усунуть від виконання службових обовʼязків. Його перевірить СБУ.

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