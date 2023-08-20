Уряд Михайла Мішустіна розробляє новий бюджетний план, який стане для електорату "підсолоджувачем" перед виборами.

Російський правитель Володимир Путін активно готується до президентських виборів 2024 року попри падіння рубля та інші внутрішньополітичні проблеми.

Як повідомляє Bloomberg, Кремль перед виборами намагається уникнути інфляції, а тому через падіння рубля російський ЦБ підняв облікову ставку.

Не маючи на меті проведення виборів, центральний банк міг би дочекатися наступного запланованого засідання з питань монетарної політики, щоб вжити заходів. Наразі він стикається з відкритим тиском з боку помічників Путіна, які вимагають стабілізувати обмінний курс і запобігти ймовірному колапсу економіки.

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Уряд Михайла Мішустіна розробляє новий бюджетний план, який стане для електорату "підсолоджувачем" перед виборами.

"Внутрішньополітичні міркування свідчать на користь більш жорсткої монетарної політики. Якби рубль продовжував втрачати вартість, це призвело б до зростання інфляції на 1-1,5%, а пік зростання цін припав би на зовсім непідходящий час – напередодні березневих виборів", – сказав Алєксандр Ісаков, російський економіст Bloomberg Economics.

Історичне падіння курсу рубля - що треба знати

За рік російський рубль втратив половину своєї вартості. Минулої суботи рубль обвалився до історичних 100 одиниць за один долар.

На цьому тлі російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч з членами уряду і Центробанку. Там обговорювали, зокрема, методи полювання на тіньові запаси валюти місцевих олігархів.

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