Президент РФ має намір заслухати представників Міністерства фінансів РФ та вимагати від експортерів конвертувати частину своєї валютної виручки.

На тлі обвалу рубля до позначки 100 одиниць за долар президент країни-агресора Володимир Путін скликає екстрену нараду.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, нарада буде присвячена посиленню валютного контролю в РФ, оскільки підвищення облікової ставки російським Центробанком з 8,5% до 12% не змогло зупинити падіння рубля.

Як йдеться в матеріалі, президент РФ має намір заслухати представників Міністерства фінансів РФ та вимагати від експортерів конвертувати частину своєї валютної виручки, велика частина якої в даний час знаходиться за кордоном, в рублі.

Відео дня

"Пропозиції Міністерства фінансів, з якими ознайомилася FT, вимагають від експортерів продавати до 80% своєї виручки в іноземній валюті протягом 90 днів після поставки і забороняють компаніям, які відмовляються підкорятися, отримувати державні субсидії", - йдеться в матеріалі.

Також запропоновані заходи включають заборону на виплату дивідендів і надання кредитів за кордоном, навіть в країнах, які Росія вважає "дружніми"; скасування імпортних субсидій; обмеження валютних свопів; скорочення кількості іноземної валюти, яку експортерам дозволено вивозити з Росії.

Обвал російського рубля

12 серпня 2023 року рубль обвалився до 100 одиниць за долар. Станом на 20:06 за Києвом за один долар давали 100 російських рублів. Більше падіння було зафіксовано тільки в березні 2022 року, коли російський рубль впав до позначки 107 рублів за долар.

Російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку. Рубль після рішення ЦБ остаточно перейшов до зниження. Експерти вважають, що все погане, що могло статися з економікою РФ, сталося в один день.

16 серпня 2023 року Reuters писав про те, що Москва готує екстрені обмеження для підтримки рубля.

Вас також можуть зацікавити новини: