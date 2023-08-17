Російські експортери добрив ховають валютну виручку за кордоном.

Російський диктатор Володимир Путін провів закриту зустріч з членами уряду і Центробанку щодо ситуації з курсом рубля. Йому доповіли, що низка великих російських компаній ховають за кордоном валютну виручку від експорту, пише видання "Ведомости" з посиланням на джерела.

Зокрема, тіньові запаси валюти, яка не заводилася в Росію, були виявлені у компаній, що займаються неенергетичним експортом, першою чергою – виробників добрив.

Найбільші експортери добрив з РФ – це компанії, що належать чотирьом російським мільярдерам. Найбагатший з них – Андрій Мельниченко, який перебуває під санкціями США, ЄС і Великобританії. Також в число найбільших експортерів добрив РФ входять "ФосАгро" Андрія Гур'єва, "Уралкалий" та "Уралхим" Дмитра Мазепіна, "Акрон" В'ячеслава Кантора.

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Бізнесменам, у яких виявили тіньові запаси, почали погрожувати введенням обов'язкового продажу майже всієї експортної валюти (до 90%), а також жорстких обмежень на виведення капіталу за кордон. На цьому тлі Кремль зміг домовитися з бізнесом про збільшення продажів валютної виручки, кажуть джерела "Ведомостей". Цей крок, за оцінками Кремля, допоможе стабілізувати рубль.

Курс долара в Росії - останні новини

За останні 12 місяців рубль втратив майже половину вартості. 12 серпня 2023 року курс долара в РФ обвалився до 100 рублів за 1 долар.

Через це російський центробанк екстрено підвищив ключову ставку, тепер Москва готує екстрені обмеження для підтримки рубля.

ЗМІ назвали ослаблення рубля одним з найбільш очевидних ознак навантаження на російську економіку, через яке зрештою РФ доведеться обирати між продовженням війни і порятунком своєї економіки.

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