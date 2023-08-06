Пєсков заявив, що вибори у РФ - не демократія, а дорога бюрократія.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах з результатом понад 90% голосів.

"Наші президентські вибори – це не зовсім демократія, це дорога бюрократія. Путін буде переобраний наступного року, набравши понад 90% голосів", - заявив він The New York Times.

Пізніше Пєсков у коментарі "РБК" звинуватив американських журналістів у тому, що вони неправильно інтерпретували його слова.

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"Начебто те, але не те. Щодо того, що Путін буде обраний, у тому, що я особисто в цьому впевнений, ґрунтуючись на рівні консолідації суспільства навколо Путіна, це так, це правильно. А в іншому було питання про вибори і була відповідь така, що вибори, хоча є вимогою демократії, і сам Путін вирішив їх проводити, але теоретично їх можна навіть не проводити. Бо вже очевидно, що Путіна буде обрано. Це моя абсолютно особиста думка. Ну от вони таким чином це перебрехали", - заявив прес-секретар.

Вибори у РФ - що кажуть експерти

Політтехнолог Аббас Галлямов заявив, що електоральний рейтинг Путіна в даний час значно нижче 50%. За його словами, вибори - це момент слабкості режиму, адже для потрібного результату доведеться вдатися до масштабних фальсифікацій, що може призвести до нового заколоту.

Нещодавно повідомлялось, що у Росії інформаційний простір готують під початок президентської виборчої кампанії. Російським блогерам, які активно співпрацюють з Кремлем, дали команду менше говорити на тему війни з Україною і більше зосередитися на "позитиві".

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