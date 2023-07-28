Т.в.о. призначено Ростислава Карандєєва, який є першим заступником міністра.

Кабінетом міністрів України тимчасово покладено виконання обов’язків міністра культури та інформаційної політики України на Ростислава Карандєєва.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук. Карандєєв є першим заступником міністра.

Також рішенням уряду звільнено Олександра Поліщука з посади заступника міністра оборони України. Він поїде послом від України в Індію. Тетяну Ємельянову звільено з посади першого заступника Голови Державної архівної служби України.

Відео дня

Ткаченко покинув пост міністра культури

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 липня, Верховна Рада України звільнила Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики. За це рішення проголосував 321 народний депутат. Двоє проголосували проти.

20 липня Олександр Ткаченко подав заяву про відставку прем’єр-міністру України Денису Шмигалю. Такий свій крок він пояснив "хвилею непорозуміння щодо важливості культури під час війни". Він вважає, важливе фінансування і культури, і дронів для фронту.

В той же день президент України Володимир Зеленський звернувся до Ради, щоб розглянути питання про заміну міністра Ткаченка.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Президент України Володимир Зеленський указом №339/2023 призначив Олександа Поліщука Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індія.

Вас також можуть зацікавити новини: