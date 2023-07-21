За словами Ткаченка, заяву про відставку він написав "через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни".

Міністр культури України Олександр Ткаченко ввечері 20 липня подав прем’єр-міністру Денису Шмигалю заяву про відставку. Про це він повідомив у своєму Телеграм-каналі.

"Приніс сьогодні ввечері Прем’єру заяву про відставку, через хвилю непорозуміння щодо важливості культури під час війни. Лише потім здивувався заяві Президента щодо цього ж питання. Культура під час війни важлива, бо це війна не тільки за території, а за людей, а люди – це наша памʼять, історія, мова, творчість попри війну, спадщина і минуле заради майбутнього", – йдеться у повідомленні.

Ткаченко зазначив, що "і приватні, і бюджетні кошти під час війни на культуру не менш важливі, ніж на дрони, тому що культура це щит нашої ідентичності і наших кордонів".

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"І це принципова моя позиція проти інших", – додав він.

Відставка Ткаченка: що передувало

Олександр Ткаченко обіймає посаду міністра культури та інформаційної політики з червня 2020 року. Він вже писав заяву про відставку – 11 листопада 2021 року. Проте тоді документ не зареєстрували у Верховній Раді.

20 липня 2023 року президент Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням розлянути заміну міністра культури та інформаційної політики. За словами Зеленського, під час війни максимум ресурсів має йти на оборону. Він наголосив, що музеї, культурні центри, символи, серіали – це важливо, але зараз є інші пріоритети.

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