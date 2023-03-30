Виступ президента України відбувся у четвер, 30 березня, вранці.

Деякі депутати парламенту Австрії переконані, що їхня країна має займати нейтральну позицію щодо війни в Україні. Йдеться про депутатів ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ), вони 30 березня влаштували протест проти виступу президента України Володимира Зеленського по відеозв'язку у їхньому парламенті.

Як повідомляє "Європейська правда", представники Австрійської партії свободи розмістили на своїх робочих місцях таблички з написами "Місце для миру" та "Місце для нейтралітету".

На опублікованому виданням відео можна побачити, як ця група депутатів залишила зал засідань одразу після початку виступу Зеленського, який транслювали по відеозв'язку. Президент України говорив близько 10 хвилин.

Відео дня

Раніше у своєму Facebook очільник FPÖ Герберт Кікль називав запланований виступ Зеленського ударом по нейтралітету Австрії. "Виступ представника воюючої сторони у центрі нашої демократії є абсолютним порушенням табу", – писав він.

Позиція Австрії щодо війни в Україні

Австрія офіційно засудила російське вторгнення в Україну та приєдналася до всіх європейських санкцій проти РФ. Країна надає допомогу українцям та приймає на лікування поранених захисників України.

Водночас Австрія відмовляється поставляти Києву зброю через те, що ця країна не входить до НАТО, а отже, нейтральна.

1 лютого 2023 року в Україну з офіційним візитом прибув президент Австрії Олександр Ван дер Беллен, він побував у Бучі.

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