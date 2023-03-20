Він подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо російської агресії.

Коло партнерів України, які готові працювати разом для покарання Росії за агресію, розширюється.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні до українців. За словами Зеленського, він мав сьогодні три міжнародні розмови, під час яких обговорювались як політичні, так і гуманітарні питання. Зокрема, була розмова з канцлером Австрії Карлом Негаммером та прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром.

"Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Подякував й Ірландії – пану прем’єр-міністру за приєднання його держави до цієї групи. Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною", - підкреслив Зеленський.

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Президент зауважив, що недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. "Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни. Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення. До речі, сьогодні це питання, а також наша спільна робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювались у Лондоні, під час конференції міністрів юстиції Європи. Я звернувся до учасників конференції та закликав їх підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що обговорив з представниками Австрії та Ірландії також можливості лікування та реабілітації українських військових. "Дуже важливо, що і з австрійським канцлером, і з ірландським прем’єр-міністром обговорили можливості лікування та реабілітації наших людей, які були поранені російською зброєю", - сказав він.

За його словами, з канцлером Австрії обговорили двосторонню співпрацю та спільні можливості відновити справедливість, порушену російською агресією.

Зеленський також поінформував про розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте: "Ми зосередилися в розмові на оборонних питаннях, на цілком практичних кроках, які допоможуть реалізувати нашу формулу миру".

За словами Зеленського, він поінформував Рютте про ситуацію на передовій, про основні потреби й можливості.

Спецтрибунал для Росії

Як повідомляв УНІАН, у січні Європейський парламент проголосував за резолюцію на підтримку створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності винних у злочині агресії проти України.

26 січня ПАСЕ підтримала резолюцію, яка закликає до створення спецтрибуналу для вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі.

На початку березня у Офісі президента повідомили, що країни Балтії, Польща, Румунія та Словаччина підписали ініціативну угоду про створення спеціального центру щодо злочину російської агресії.

За даними Міністерства закордонних справ України, до коаліції зі створення спецтрибуналу для Росії приєдналися вже 32 держави.

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