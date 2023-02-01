Олександр Ван дер Беллен сьогодні проведе зустріч з президентом України.

В Україну з офіційним візитом прибув президент Австрії Олександр Ван дер Беллен. У Києві у нього запланована зустріч з Володимиром Зеленським. Про це Ван дер Беллен повідомив у своєму Twitter.

"Прибув до Києва. Після майже року війни Україна не забута. Разом з президентом Зеленським і хоробрим народом України ми відстоюємо європейські цінності", – написав він.

Трохи пізніше австрійський президент опублікував твіт з Бучі, яку за вже сформованою традицією відвідують всі важливі іноземні гості.

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"Тут, у Бучі, я сумую за кожним окремим життям, знищеним цією жахливою загарбницькою війною. Ці злочини проти людства, проти всього, за що ми виступаємо, не повинні бути забуті і не повинні залишатися безкарними", – написав він.

Війна в Україні - позиція Австрії

Австрія офіційно засудила російське вторгнення в Україну і, як член Європейського Союзу, приєдналася до всіх європейських санкцій проти РФ. При цьому офіційний Відень довгий час виступав проти введення газових санкцій щодо РФ, які досі не були ухвалені.

Австрія надає Україні гуманітарну допомогу і приймає на лікування поранених українських бійців, але відмовляється поставляти Україні зброю, посилаючись на свій нейтральний статус – Австрія не входить до НАТО.

Навесні МЗС Австрії виступив проти членства України в ЄС, а канцлер країни особисто відправився в Москву і провів там зустріч з Путіним, за що піддався критиці.

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